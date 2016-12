EYEMAXX Real Estate Kaufen (GBC)

Die Analysten von GBC werten die schnelle Vollplatzierung der Wandelanleihe der EYEMAXX Real Estate AG als ein Indiz des großen Marktvertrauens in die Potenziale des Unternehmens. Mit den neuen Mitteln schaffe sich EYEMAXX Spielraum für weitere Entwicklungsprojekte, wodurch GBC seine Prognosen zusätzlich untermauert sehe.

Die EYEMAXX Real Estate AG habe am 19.12.2016 die erfolgreiche Vollplatzierung der Wandelanleihe gemeldet, in deren Rahmen insgesamt 4,19 Mio. Euro bei professionellen und institutionellen Investoren platziert worden seien. Die eingeworbenen Mittel wolle das Unternehmen zur Finanzierung weiterer Immobilienprojekte in den Kernmärkten Deutschland und Österreich einsetzen und damit die verfügbaren sehr guten Marktopportunitäten nutzen.

Die Verzinsung von 4,5 Prozent p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung und halbjährlichen Wandlungsfenstern ab Juli 2018 sowie die weiteren Ausgestaltungsmaßnahmen der Wandelanleihe bezeichnet GBC als sehr attraktiv.

Zudem bestätige die kurzfristige und erfolgreiche Vollplatzierung der Wandelanleihe, dass der Markt vom Geschäftsmodell der EYEMAXX Real Estate AG überzeugt sei. Die zusätzlich eingeworbenen Mittel sehen die GBC-Analysten als zusätzliches Indiz, dass EYEMAXX ihre bereits umfangreiche Projektpipeline noch weiter ausbauen könne.

Auf dieser Basis bestätigen sie ihr Kursziel von 13,00 Euro je Aktie sowie das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.equitystory.com/Download/Research/20161221_EYEMAXX_Wandelanleihe_Comment.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.