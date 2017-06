EYEMAXX Real Estate Kaufen (GBC)

Die EYEMAXX Real Estate AG habe laut GBC das zweitgrößte Immobilienprojekt der Unternehmensgeschichte erworben und damit die eigene Projektpipeline weiter ausgebaut. Auf dieser Basis sei laut GBC eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses sowie steigende Rentabilität zu erwarten.

Nach Angaben von GBC habe die EYEMAXX AG ein neues großvolumiges Immobilienprojekt in Berlin-Schönefeld erworben, das mit einem Gesamtvolumen von rund 170 Mio. Euro das zweitgrößte Projekt der Unternehmensgeschichte darstelle.

Die Finanzierung des Projektes sei innerhalb eines Joint Ventures geplant, an dem die EYEMAXX AG mit 50,1 Prozent und der Joint Venture Partner (DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG) mit 49,9 Prozent beteiligt seien. Daraus errechne sich laut GBC ein von der EYEMAXX AG aufzubringendes Eigenkapital von etwa 13,00 Mio. Euro, was nach Einschätzung der Analysten gut zu bewerkstelligen sei.

Da das neue Projekt genauso wie das neue Wiener Wohnprojekt nach Einschätzung der Analysten noch keine Auswirkung auf das laufende Geschäftsjahr haben dürfte, habe man die entsprechenden Prognosen für 2016/2017 nahezu unverändert gelassen. Dafür hat das Researchhaus durch den erstmaligen Einbezug der neuen Projekte seine Gesamtleistungsprognosen ab dem Geschäftsjahr 2017/2018 2018 angehoben und rechnet mit einem deutlichen und nachhaltigen Anstieg der Gesamtleistung.

Dabei erwarten die Analysten ein hohes Rentabilitätsniveau, was in erster Linie auf die hohen Ergebnisbeiträge aus Gemeinschaftsunternehmen (at equity) zurückzuführen sei. Auch beim EBIT hat GBC erstmalig die neuen Projekte berücksichtigt, woraus sich insbesondere ab dem kommenden Geschäftsjahr 2017/2018 eine Prognoseerhöhung ergeben habe.

Im prognostizierten Nachsteuerergebnis sei zudem ab dem laufenden Geschäftsjahr 2016/2017 erstmalig die neu emittierte 20,38 Mio. Euro-Wandelanleihe berücksichtigt worden, woraus sich insbesondere für das laufende Geschäftsjahr 2016/2017 eine leichte Prognosereduktion ergeben habe.

In Summe aber dominieren die erhöhenden Effekte, weswegen GBC im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel in Höhe von 19,00 Euro (bisher: 15,00 Euro) je Aktie ermittelt hat. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 15,60 Euro ergebe sich daraus ein Kurspotenzial von etwa 21 Prozent, weswegen das Researchhaus sein Rating „Kaufen“ bestätigt hat. Die EYEMAXX AG habe bereits gezeigt, dass sie Großprojekte erfolgreich und hochprofitabel abwickeln könne, womit sich das Unternehmen auf Basis der aktuellen Projektpipeline auf einem sehr guten Wachstumskurs befinde.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/15329.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.