Easyjet Hold (S&P Capital IQ)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen von 1300 auf 1450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Zielerhöhung reflektiere die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2018 und die über der Konkurrenz liegende Bewertung, was angesichts einer stärkeren Bilanz und der führenden Position des Billigfliegers in der Branche gerechtfertigt sei, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Freitag voregelegten Studie./ajx/bek



Datum der Analyse: 21.07.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.