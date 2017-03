ElringKlinger Verkaufen (Norddeutsche Landesbank (Nord/LB))

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat ElringKlinger nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Nach den Problemen in den vergangenen beiden Jahren scheine der Autozulieferer in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Freitag. Den jüngsten Kursanstieg hält Schwope aber für übertrieben und empfiehlt, Gewinne mitzunehmen./ajx/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.