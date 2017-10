FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Eni auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die dunklen Wolken am Ölmarkt verzögen sich langsam, schrieb Analyst Lucas Herrmann in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Eine robuste Ölnachfrage in Verbindung mit der gestiegenen Förderdisziplin der OPEC-Staaten sollte den durchschnittlichen Ölpreis in den kommenden zwei Jahren steigen lassen. Vor diesem Hintergrund und bei einem Ölpreis zwischen 50 und 60 US-Dollar seien Shell und BP seine "Top Picks"./edh/tih



Datum der Analyse: 04.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.