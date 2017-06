Eni Underperform (Merrill Lynch & Co., Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Eni um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt und das Kursziel von 18,60 auf 12,00 Euro gekappt. Die Analysten begründeten dies in einer am Freitag veröffentlichten Studie mit ihren gekürzten Prognosen für die Ölpreise. Sie favorisieren nun Ölkonzerne mit Fokus auf dem Raffinerie- statt auf dem Fördergeschäft./ajx/ck



