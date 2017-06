Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) Equal-Weight (Morgan Stanley)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Ericsson auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 50 schwedischen Kronen belassen. Der Geschäftsumbau des Netzwerkausrüsters sei im Gange und die Aktie habe sich erholt, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Dienstag. Die Herausforderungen in den Bereichen OSS/BSS müssten aber angegangen werden, um die Margen längerfristig zu steigern./ajx/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.