NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Essilor mit "Underperform" und einem Kursziel von 106 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zwar werde mit dem Zusammengehen von Essilor mit dem Brillenhersteller Luxottica zusätzlicher Wert geschaffen, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer Studie vom Mittwoch. Die zu erwartenden Synergien beim Umsatz dürften sich jedoch in Grenzen halten. Die Prognosen von Essilor für die Synergien beim Umsatz und Gewinn (Ebit) seien ambitioniert./bek/la



Datum der Analyse: 20.09.2017



