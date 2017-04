Evonik Outperform (Bernstein Research)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik vor Zahlen zum ersten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Chemiekonzern nur marginal angepasst und sei für die Gewinne weiterhin deutlich optimistischer als der Markt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Donnerstag. Dazu sei die Aktie der am günstigsten bewertete Titel in der Branche./gl/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.