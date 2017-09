Auf Basis der Halbjahreszahlen 2017 hat GBC den fairen Wert für die Aktien der Beteiligungsgesellschaft FinLab AG leicht erhöht. Die sehr positive Entwicklung der Beteiligungen habe sich nach Darstellung der Analysten unter anderem in einem deutlichen Anstieg des Finanzergebnisses niedergeschlagen.

Im ersten Halbjahr 2017 hätten nach Darstellung von GBC die Gesamterträge von FinLab – bestehend aus Umsatzerlösen (Management-Fees gegenüber Tochterunternehmen), Beteiligungserträgen (erhaltene Dividenden) sowie sonstigen betrieblichen Erträgen – mit 1,76 Mio. Euro (1 HJ 2016: 1,88 Mio. Euro) in etwa auf dem Niveau des Vorjahres gelegen.

Besonders hervorzuheben sei die im Vorjahresvergleich sehr positive Entwicklung der Beteiligungen, darunter der Heliad-Aktienkurs, der im Berichtszeitraum mit einem Plus von 18,2 % eine deutlich positive Entwicklung gezeigt habe. Unter anderem dadurch sei das Finanzergebnis auf insgesamt 2,72 Mio. Euro (-0,20 Mio. Euro) angestiegen. Vor dem Hintergrund einer vergleichsweise soliden Entwicklung der operativen Kosten habe das Nachsteuerergebnis mit 2,99 Mio. Euro (0,40 Mio. Euro) damit erheblich über dem Vorjahreswert gelegen.

Angesichts der positiven Entwicklung des Nachsteuerergebnisses habe das Eigenkapital, inklusive einer Kapitalerhöhung in Höhe von 5,85 Mio. Euro, weiter auf 80,47 Mio. Euro (31.12.16: 67,14 Mio. Euro) zugelegt. Trotz einer höheren Aktienzahl setze sich damit die positive Entwicklung beim Net Asset Value (NAV) mit einem Anstieg auf 16,13 Euro je Aktie (31.12.16: 14,79 Euro) weiter fort. Hierbei gelte es zu bedenken, dass im NAV die Beteiligung der Heliad Equity Partners zum Stichtagsbörsenwert 30.06.17 nur mit 6,75 Euro angesetzt sei. Allerdings weise Heliad gemäß Unternehmensangaben einen NAV in Höhe von 9,16 Euro aus. Unter Berücksichtigung des NAV läge der Eigenkapitalwert der FinLab AG dann bei 18,24 Euro je Aktie.

Der Börsenkurs von Heliad stelle eine maßgebliche Orientierungsgröße für den Bilanzansatz bei FinLab dar. Durch den noch vorhandenen NAV-Abschlag in der Beteiligung der FinLab AG sei nach Berechnungen der GBC-Analysten daher zum 01.09.2017 eine maßgebliche stille Reserve in Höhe von ca. 10,06 Mio. Euro enthalten. Bei der Projektion des NAV habe das Analystenteam ausgehend von den Bilanzdaten zum 30.06.2017 die zu erwartenden, planbaren Erlösströme aus dem traditionellen Asset Management-Geschäft in Höhe von 3,0 Mio. Euro in den liquiden Mitteln berücksichtigt. Zudem seien die erwarteten Holdingkosten in Höhe von 2,5 Mio. Euro in die Kalkulation eingeflossen.

In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel leicht auf 20,30 Euro (bisher: 20,00 Euro) und sehen angesichts des derzeitigen Börsenkurses von 17,22 Euro weiterhin einen deutlichen Abschlag zum fairen Wert. Demnach stufen sie die Aktien der FinLab AG weiterhin mit Kaufen ein.

