FinTech Group Kaufen (GBC)

Die FinTech Group AG habe laut GBC die Umsatzerlöse als auch die Ergebnisse signifikant steigern können. Somit sei auch im laufenden Geschäftsjahr 2017 mit einer positiven Entwicklung zu rechnen, weswegen das Researchhaus der Fintech-Aktie weiterhin ein hohes Potenzial zutraut.

Die FinTech Group AG könne auf eine sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2016 zurückblicken, wobei sich die eingeleiteten Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre nach Aussage der GBC-Analysten zunehmend materialisiert und in steigenden Umsatzerlösen und Ergebnissen niedergeschlagen haben. So seien die Umsatzerlöse um 26,7 Prozent auf 95,02 Mio. Euro gegenüber 2015 signifikant gestiegen. Als wesentlichen Treiber dieser Entwicklung sieht GBC die deutlich steigende Kundenanzahl, die in 2016 um 20,1 Prozent auf 212.040 zugelegt habe.

Auch ergebnisseitig sei es der FinTech Group AG in 2016 gelungen, eine signifikante Erhöhung des EBITDA zu erreichen. So habe das EBITDA in 2016 mit 30,62 Mio. Euro um 55,1 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Hintergrund dieser sehr positiven Entwicklung sei neben der deutlichen Umsatzausweitung vor allem auch der Effekt, dass das Vorjahr noch durch deutliche Restrukturierungsaufwendungen belastet gewesen sei. Bereinigt um die Einmaleffekte des Vorjahres habe der Zuwachs des EBITDA 13,8 Prozent betragen.

Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet GBC mit einer weiteren Ausweitung der Umsatzerlöse auf 108 Mio. Euro. Die Treiber des Erlöswachstums sollen nach Einschätzung der Analysten dabei vor allem weiter steigende Kunden- und Transaktionszahlen sein. Aber auch im B2B-Geschäft und beim Zinsergebnis sei mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Auf der Kostenseite werde sich in 2017, vor allem aber in 2018, sowohl die Verschlankung der Konzernstruktur von fünf auf zwei der wesentlichen Tochterunternehmen als auch die damit erwartete Reduzierung der Sachkosten in siebenstelliger Höhe bemerkbar machen. Nicht zuletzt deswegen erwartet GBC das EBITDA unverändert bei 35,00 Mio. Euro und damit etwas oberhalb der Unternehmen-Guidance (zwischen 32 und 34 Mio. Euro).

Insgesamt seien nach Einschätzung von GBC die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 sehr zufriedenstellend und der Ausblick auf 2017 positiv. Vor diesem Hintergrund haben die GBC-Analysten ihre positive Einschätzung zur Aktie der FinTech Group AG wie auch das Rating „Kaufen“ bestätigt. Das Kursziel hat GBC dabei von 27,00 Euro auf 28,00 Euro erhöht.

