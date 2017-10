Die Analysten von GBC sehen bei der FinTech Group AG trotz der im ersten Halbjahr nur geringen Umsatzdynamik eine klar aufwärtsgerichtete Tendenz. Für die Zukunft sei laut GBC mit einem weiter steigenden Umsatzniveau sowie mit einem überproportionalen Ergebniswachstum zu rechnen, was auch hinsichtlich des Aktienkurses der Fintech Group weiteres Aufwärtspotenzial biete.

Mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2017 habe die FinTech Group AG die zum Beginn des Geschäftsjahres 2017 ausgegebenen Prognosen bestätigt und erwarte für das Gesamtjahr weiterhin ein EBITDA in einer Bandbreite von 32 - 34 Mio. Euro sowie ein Konzernergebnis in Höhe von 16 Mio. Euro.

Auch, wenn der Halbjahresumsatz der FinTech Group AG von 49,56 Mio. Euro (Vorjahr: 48,35 Mio. Euro) nach Meinung von GBC auf den ersten Blick nur eine geringe Wachstumsdynamik aufweise, sei nach Darstellung der Analysten bei den wichtigsten Ertragspositionen dennoch eine klar aufwärtsgerichtete Tendenz zu erkennen.

So sei der Anstieg der Gesamtumsätze durch den deutlichen Rückgang der darin enthaltenen sonstigen betrieblichen Erträge von 1,43 Mio. Euro (Vorjahr: 6,13 Mio. Euro) gedämpft worden, die im Vorjahr von der Auflösung von Rückstellungen einmalig in die Höhe getrieben worden sei.

Dieser Effekt haben sich laut GBC auch im EBITDA bemerkbar gemacht, das leicht auf 13,00 Mio. Euro (Vorjahr: 13,78 Mio. Euro) zurückgegangen sei. Bereinigt um diesen Effekt habe die Gesellschaft hingegen einen Ergebnisanstieg von ca. 12,3 Mio. Euro auf 13,00 Mio. Euro erreicht. Dieses nun erreichte Rentabilitätsniveau sehen die Analysten als einen Beleg für die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells der FinTech Group AG, welche vor dem Hintergrund eines steigenden Umsatzniveaus ein überproportionales Ergebniswachstum ermöglichen sollte.

Die Grundlage für die weiterhin sehr erfreuliche Entwicklung der Provisionserträge, die größte Ertragsposition der FinTech Group AG, stelle die mittlerweile stark angestiegene Kundenanzahl sowie darauf aufbauend die deutlich erhöhte Anzahl ausgeführter Transaktionen dar. So sei die Kundenzahl zum 30.06.2017 auf 234.874 (Vorjahr: 193.773) weiter erhöht worden und die Anzahl der ausgeführten Transaktionen habe sich mit 5,51 Mio. um 10,6 Prozent signifikant über Vorjahresniveau verbessert.

Insgesamt haben die GBC-Analysten in Reaktion auf die Halbjahreszahlen ihre Schätzungen unverändert gelassen und auf dieser Basis im Rahmen eines Residualeinkommensmodells einen unveränderten fairen Unternehmenswert in Höhe von 28,00 Euro je Aktie ermittelt. Ausgehend vom derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 19,00 Euro ergebe sich somit ein hohes Aufwärtspotenzial je Aktie in Höhe von über 45 Prozent, was aus Sicht der Analysten weiterhin das Rating „Kaufen“ rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/15661.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.