FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Sowohl in Frankfurt als auch an ausländischen Flughäfen seien die verkehrszahlen stark ausgefallen, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer Studie vom Donnerstag./bek/ajx



Datum der Analyse: 12.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.