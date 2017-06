Fresenius Medical Care buy (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank))

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung eines Kostensenkungsprogramms auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die neuen Sparziele des Dialysespezialisten bewegten sich in einem Basisszenario am oberen Rand der Markterwartungen, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Freitag. Zudem hob Jones die Fortschritte im Versorgungsmanagement, das er als wesentlichen Wachstumstreiber ansieht./la/edh



