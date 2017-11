FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fresenius SE von 86 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die verhaltene Geschäftsentwicklung der von Fresenius übernommenen Akorn wecke Zweifel am Sinn der Akquisition, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe die Stimmung für die Aktie des Krankenhausbetreibers und Pharmaproduzenten getrübt. Ungeachtet der gegenwärtigen Probleme wertet der Experte die Transaktion jedoch als sinnvoll./bek/ajx



Datum der Analyse: 23.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.