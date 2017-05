GEA overweight (JP Morgan Chase & Co.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Gea Group nach Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,40 Euro belassen. Die Resultate lägen auf dem Niveau der bereits bekannten Eckdaten, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Das Kurspotenzial rechtfertige weiterhin ein "Overweight"-Votum für die Aktien des auf die Lebensmittelindustrie ausgerichteten Anlagenbauers./mis/stb



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.