General Electric Equal-Weight (Morgan Stanley)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat General Electric (GE) mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 27 US-Dollar wieder in die Bewertung aufgenommen. Er könne die Argumente der Pessimisten nachvollziehen und warne davor, dass das Ergebnis je Aktie in 2018 auf ungefähr 1,50 Dollar sinken könnte, schrieb Analyst Nigel Coe in einer Studie vom Montag. Zugleich sehe er aber Wege, die Ergebnisse zu verbessern und den freien Barmittelfluss (Free Cashflow) zu steigern. Es gebe eine reelle Gelegenheit für den neuen Vorstandschef die Glaubwürdigkeit wieder herzustellen./ck/tih



