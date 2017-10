NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für General Electric nach enttäuschenden Quartalszahlen und einer gesenkten Gewinnprognose von 23 auf 22 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch wenn der neue Konzernchef John Flannery viel Positives gesagt habe, seien die Probleme des Industriekonzerns nicht schnell zu lösen, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer am Montag vorgelegten Studie. Viele Fragen seien unbeantwortet geblieben, so dass er bei seinem neutralen Votum für die Aktie bleibe. Die Kürzungen seiner Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2020 begründete er unter anderem mit schwachen Endmärkten./tih/gl



Datum der Analyse: 23.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.