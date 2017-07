Gerresheimer Reduce (Kepler Cheuvreux)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. "Die Schwäche beim Umsatz setzt sich das dritte Jahr in Folge fort", schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer Studie vom Donnerstag. Weil sich der Hersteller von Verpackungen jüngst bereits vorsichtig geäußert habe, halte sich das Verfehlen der Erwartungen nun aber in Grenzen. Beim Geschäftsmodell von Gerresheimer seien die Volumina von zentraler Bedeutung./bek/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.