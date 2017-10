NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen für das dritte Quartal von 99,40 auf 87,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Die Resultate des Spezialverpackungsherstellers seien nicht so schlimm wie von manchen Beobachtern befürchtet ausgefallen, doch für die kurz- und mittelfristigen Schätzungen bestünden nach wie vor Risiken, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Donnerstag. Im vierten Quartal müsse der Umsatz erheblich zulegen./bek/gl



Datum der Analyse: 12.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.