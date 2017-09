NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Franken belassen. Die Einführung der Givaudan Business Solutions sei ein wichtiger Schritt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Freitag. Sie sieht sich in ihrer Einschätzung bestätigt, dass der Schweizer Aromenhersteller großes Optimierungspotenzial hat./ag/gl



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.