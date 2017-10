NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GlaxoSmithKline nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1570 Pence belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns habe die Erwartungen erfüllt, während der Kerngewinn je Aktie diese um drei Prozent übertroffen habe, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Mittwoch. Zum unveränderten Ausblick merkte er an, dass Glaxo nun mit etwas weniger Rückenwind durch Währungseffekte rechne./tih/gl



Datum der Analyse: 25.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.