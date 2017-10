NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat GlaxoSmithKline nach Zahlen für das dritte Quartal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 1730 auf 1550 Pence gesenkt. Die Experten der US-Investmentbank begründeten ihren Schritt in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie mit der Erwartung eines zunehmenden Margendrucks ab 2018 - unter anderem wegen der Generika-Konkurrenz für das Asthmamittel Advair. Außerdem habe das Management des Pharmakonzerns eine Dividendenkürzung nicht ausschließen wollen./tih/ck



