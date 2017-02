Glencore Equal-Weight (Morgan Stanley)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Glencore nach der angekündigten Anteilsaufstockung an zwei Kupfer- beziehungsweise Kobaltminen im Kongo auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 280 Pence belassen. Der Kaufpreis für die beiden Anteilskäufe sei angemessen, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer Studie vom Dienstag./edh/ajx



