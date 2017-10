FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Grammer wegen der anhaltenden Unsicherheit bei der Auftragslage von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der faire Wert sei von 61 auf 50 Euro reduziert worden, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Mittwoch. "Unsere Erwartungen, dass sich die Unsicherheiten bei Grammer nach dem Verlauf der Hauptversammlung sowie der weiteren Anteilskäufen des chinesischen Großaktionärs spürbar reduzieren, hat durch die jüngste Entwicklung einen deutlichen Dämpfer erhalten", meinte Punzet. Ohne eine deutliche Reduzierung des Anteilsbesitzes der Unternehmensgruppe Hastor dürfte somit ein hohes Maß an Unsicherheit den Kurs der Grammer-Aktie belasten. Grammer hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Aufträge als Folge des Streits mit dem unerwünschten Großaktionär Hastor, der durch einen Streit mit dem Autohersteller Volkswagen (VW) bekannt geworden ist, deutlich hinter den Erwartungen liegen./zb/la



Datum der Analyse: 18.10.2017



