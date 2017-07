HOCHTIEF Reduce (Commerzbank AG)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Hochtief nach Zahlen von 116 auf 117 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Baukonzern habe im zweiten Quartal stark abgeschnitten, lobte Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Mittwoch. Er hob seine Schätzungen für den bereinigten Vorsteuergewinn der Jahre bis 2019 an. Allerdings habe Hochtief bei der Zahlenvorlage auch auf eine mögliche Offerte der spanischen Konzernmutter ACS für den Autobahnbetreiber Abertis verwiesen, was ein erheblicher Unsicherheitsfaktor sei und ihn in seinem vorsichtigen Blick auf die Hochtief-Aktie bestärke./gl/ck



Datum der Analyse: 26.07.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.