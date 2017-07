HOCHTIEF Verkaufen (DZ BANK)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Hochtief-Aktie nach Zahlen von 135 auf 128 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das zweite Quartal des Baukonzerns sei solide gewesen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Mittwoch. Die Bewertung der Aktie sei aber nach wie vor hoch, auch wenn der Kurs in den in den vergangenen Wochen angesichts der schwindenden Übernahmefantasie deutlich unter Druck gekommen sei./ck/gl



Datum der Analyse: 26.07.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.