HSBC Neutral (UBS AG)

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 680 Pence belassen. In Großbritannien habe die Entwicklung hin zu einem normaleren geldpolitischen Umfeld begonnen, schrieb Analyst Jason Napier in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die Pläne der britischen Notenbank dürften zu einer etwas strafferen Kreditvergabe führen, vor allem bei unbesicherten Krediten. Der Fokus auf die Sicherstellung einer ordentlichen Kreditqualität in diesem Bereich sei positiv./mis/ajx



