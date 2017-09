NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für HSBC nach einer Analyse des Geschäfts mit Lebensversicherungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 850 Pence belassen. Zwar sei dieses Geschäft profitabel, schrieb Analyst Chris Manners in einer Studie vom Freitag. Die britische Großbank verliere jedoch Marktanteile an die Wettbewerber, vor allem in Hongkong. Die größten Profiteure der Marktanteilsverluste von HSBC seien AIA, Prudential und chinesische Anbieter./bek/la



Datum der Analyse: 29.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.