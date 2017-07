HUGO BOSS Sell (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss vor der Berichtssaison im europäischen Luxusgütersektor auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Für Hugo Boss habe er seine Umsatzprognosen wegen eines härteren Großhandelsumfelds in den USA leicht nach unten angepasst, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Branchenstudie vom Montag. Auf den operativen Gewinn (Ebit) des Modekonzerns blicke er jedoch etwas optimistischer wegen einer besseren Kostenkontrolle./tih/la



Datum der Analyse: 24.07.2017



