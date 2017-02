Hamburger Hafen und Logistik Reduce (Kepler Cheuvreux)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für HHLA auf "Reduce" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen. Die vom Bundesverwaltungsgericht angeordnete Überarbeitung der Pläne für die umstrittene Elbvertiefung bestätige ihn in seiner negativen Einschätzung der Aktien des Hamburger Hafenbetreibers, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Freitag. Nun dürften die von der Maßnahme erhofften Verbesserungen für die Containerschifffahrt weiter in die Ferne rücken./la/zb



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.