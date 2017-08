FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Hannover Rück angesichts des Hurrikans "Harvey" auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit der Kategorie 4 sei der Wirbelsturm zunächst etwas stärker als erwartet aufs Festland getroffen, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Branchenstudie zu europäischen Rückversicherern vom Montag. Es deute sich aber an, dass die überwiegende Mehrheit der Schäden von Überschwemmungen stammen werde. Diese würden generell nicht vom Privatsektor, sondern einem staatlichen Versicherungsprogramm getragen. Munich Re und Swiss Re seien den Risiken durch Wirbelstürme in den USA besonders stark ausgesetzt, gefolgt von Hannover Rück./tih/ck



Datum der Analyse: 28.08.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.