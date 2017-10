Hannover Rück wird laut SRC Research trotz eines schwierigen Rückversicherungsmarktes voraussichtlich weiter sehr hohe Eigenkapitalrenditen erwirtschaften. Für 2017 wird zwar ein niedrigerer Nettogewinn als in den letzten beiden starken Jahren erwartet, vor dem Hintergrund des durch Naturkatastrophen belasteten dritten Quartals sehen die Analysten das erwartete Ergebnis aber als Erfolg an.

Am 19. Oktober habe das Unternehmen beim Internationalen Investorentag in Frankfurt seine Zahlen und künftige Strategie im Detail erläutert. Was das Schaden-Rück Geschäft betreffe, so behalte die Gesellschaft ihre selektive Underwriting-Politik im verschärften Wettbewerbsumfeld bei, um nur wirklich profitables Geschäft in die Bücher zu nehmen. Die wichtigste Nachricht sei, dass das Unternehmen trotz des weichen Rückversicherungsmarktes sehr hohe Eigenkapitalrenditen weit über dem Branchenschnitt erwirtschaften werde, die auch dafür sorgen, dass nach Aussage der Analysten sehr regelmäßig attraktive Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden können.

Durch die jüngsten schweren Naturkatastrophen des dritten Quartals sei der sehr hohe Nettogewinn der Jahre 2016 und 2017 (jeweils deutlich über 1,1 Mrd. Euro) kaum noch zu erreichen, aber dennoch erlaube die Finanzstärke des Konzerns ein Ergebnis im Bereich von rund 1,0 Mrd. Euro. Nach den Annahmen von SRC Research sei ein Nettogewinn von 950 Mio. Euro bis 1,05 Mrd. Euro das wahrscheinlichste Szenario für das Geschäftsjahr 2017 und das sei nach Meinung der Analysten ein guter Erfolg. Durch die weitaus höhere Großschadenbelastung des Jahres 2017 können die Erneuerungsverhandlungen zu den Rückversicherungsprämien in 2018 nach Einschätzung der Analysten auch wieder besser laufen und zumindest partiell wieder höhere Abschlüsse erlauben.

Ausgehend vom RoNAV-Bewertungsmodell rechne SRC Research mit RoNAV-Renditen von rund 11 Prozent bis 12 Prozent in den Jahren 2017 bis 2019, was weit überdurchschnittlich sei. Demnach errechne sich ein fairer Wert für die Hannover Rück-Aktie unter konservativen Annahmen von rund 114 Euro. Daher erhöhe das Researchhaus das Kursziel für Hannover Rück von 108 Euro auf 114 Euro. Das Unternehmen sei zwar weiterhin ein sehr solides Investment zu einem vernünftigen Preis, allerdings werde das Rating nach dem jüngsten Anstieg im Aktienkurs und den zu erwartenden schwierigen Ergebnissen des dritten Quartals von „Buy“ auf „Accumulate“ zurückgestuft.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.de/pdf/HNR_25Oct17.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.