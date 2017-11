HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aktien hätten rund 12 Prozent an Wert verloren seit der Vorlage von schwach ausgefallenen Zahlen von Konkurrent Maersk Anfang November, schrieb Analyst Joel Spungin in einer Studie vom Mittwoch. Da Hapag-Lloyd nun aber seine Prognose für 2017 bestätigt habe, dürfte sich am Markt eine positivere Sicht durchsetzen./she/stb



Datum der Analyse: 15.11.2017



