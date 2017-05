HeidelbergCement Neutral (Citigroup Corp.)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat HeidelbergCement mit "Neutral" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Papiere des Baustoffkonzerns hätten sich seit der Weltfinanzkrise besonders gut entwickelt, doch hinkten die Verbesserungen bei dem Unternehmen im Vergleich zu den Wettbewerbern hinterher, schrieb Analyst Ephrem Ravin in einer Branchenstudie vom Mittwochabend. Nach der Übernahme von Italcementi würde der Konzern stark von einer Erholung in Europa profitieren. Allerdings zähle die Schuldenlast zu den höchsten in der Branche./mis/tih



