FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Hella mit "Accumulate" und einem Kursziel von 55 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Autozulieferer habe sich als Marktführer in wichtigen Wachstumsbereichen wie LED-Scheinwerfer, Fahrerassistenzsysteme und Energiemanagement-Systeme positioniert, die alle stark von künftigen Mobilitätslösungen profitieren sollten, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer Studie vom Montag./ajx/tav



Datum der Analyse: 09.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.