Hella buy (Warburg Research)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hella auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Aktie des Autozulieferers zähle für ihn in diesem Jahr zu den Top-Werten, schrieb Analyst Björn Voss in einer am Donnerstagabend vorgelegten Studie mit den "Best Ideas 2017". Das Umsatzwachstum beschleunige sich, die Margen hätten Luft nach oben und der neue Finanzvorstand Bernard Schäferbarthold sorge für frischen Schwung./ajx/la



