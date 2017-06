Henkel vz Sell (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel nach einem Investoren- und Analystentag auf "Sell" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Wachstumsstrategie des deutschen Konsumgüterherstellers sei der von Wettbewerbern nicht gänzlich unähnlich, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer Studie vom Montag. Die Begeisterung des Managements für den breiten Markt sei aber weiterhin eher verhalten. Die Massenmärkte seien stabil bis rückläufig, während der Preisdruck andauere und kurzfristig eine Entspannung nicht in Sicht sei./ck/la



