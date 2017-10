FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 144,00 Euro belassen. Henkel habe sein Friseurgeschäft in den USA durch den 485 Millionen US-Dollar schweren Kauf des nordamerikanischen Geschäfts von Shiseido gestärkt, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Freitag. Der Kauf stärke Henkels Position im US-Haarpflegegeschäft. Es ist die dritte Akquisition Henkels im US-Friseurgeschäft in den letzten Jahren. Nordamerika trage mittlerweile 28 Prozent zum Gesamtumsatz bei, so der Analyst./nas/mis



Datum der Analyse: 27.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.