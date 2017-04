Hypoport buy (Warburg Research)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe über über ein starkes Transaktionsvolumen berichtet, was auf weiter deutliche Marktanteilsgewinne des Marktplatzes Europace hindeute, schrieb Analystin Marie-Thérèse Grübner in einer Studie vom Freitag. Direkte Rückschlüsse vom Transaktionsvolumen auf Umsätze und Gewinne seien allerdings schwierig. Am 4. Mai lege Hypoport Zahlen für das erste Quartal vor./gl/he



