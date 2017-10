NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat IBM nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der IT-Riese habe im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer Studie vom Mittwoch. Er hob seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie (EPS) leicht an. Die ermutigenden Resultate bedeuteten allerdings noch keinen Wendepunkt für das Unternehmen - IBM stecke immer noch tief in in einem schmerzhaften Prozess für eine Richtungsänderung./gl/he



Datum der Analyse: 18.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.