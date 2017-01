Imperial Brands Conviction Buy List (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Imperial Brands angesichts der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit China Tobacco auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 4130 Pence belassen. Der Schritt sei in der Tabakbranche nicht unüblich und dürfte ohne größere Auswirkungen auf die Markterwartungen bleiben, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer Studie vom Donnerstag./tih/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.