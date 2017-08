FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Imperial Brands auf "Buy" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Für den Tabakkonzern wäre es gut, in Tabak-Heizsysteme zu investieren, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer Studie vom Mittwoch. Zumindest sollte er aber für mehr Klarheit in puncto Strategie bei solchen Systemen sorgen./mis/ck



Datum der Analyse: 30.08.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.