Inditex Conviction Buy List (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 37 auf 43 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Kurze Vorlaufzeiten in den Lieferketten und schnelles Online-Wachstum sprächen bei dem Textilhändler für ein nachhaltig hohes Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis, das bis 2027 im Schnitt bei 6 bis 8 Prozent liegen dürfte, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Donnerstag./tih/ag



