FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Intel nach einem Etappensieg in einem jahrelangen Rechtsstreit mit der EU-Wettbewerbsbehörde auf "Halten" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Das Verfahren, in dem es um die Rechtmäßigkeit einer 2009 von der EU-Kommission verhängten milliardenschweren Geldbuße gegen den Chiphersteller wegen Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Rabatte geht, dürfte sich nun um rund zwei Jahre verlängern, schrieb Analyst Markus Friebel in einer Studie vom Donnerstag. Er halte es aber für sehr wahrscheinlich, dass Intel die Geldstrafe am Ende zahlen müsse./ck/bek



Datum der Analyse: 07.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.