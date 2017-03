Intesa Sanpaolo Outperform (BNP PARIBAS)

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,60 auf 2,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eine Investition in die Aktie sei attraktiv im Niedrigzinsumfeld, schrieb Analyst Andrea Vercellone in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie zu italienischen Banken. Allgemein verfügten die italienischen Banken über ausreichend Kapital, um mit einer graduellen Verringerung des Bestandes an faulen Krediten klarzukommen./ck/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.