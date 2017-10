LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat JCDecaux von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 39 Euro genannt. Er rechne bei dem Werbevermarkter in den kommenden Monaten mit bedeutenden Verbesserungen beim organischen Wachstum, schrieb Analystin Catherine O'Neill in einer Studie vom Donnerstag. Der Tiefpunkt bei den Margen dürfte 2017 erreicht worden sein. Das kommende Jahr dürfte zu einem Übergangsjahr werden, bevor der operative Schwung in 2019 voll einsetzt./tih/bek



