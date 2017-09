GBC sieht sich durch die Halbjahreszahlen der JDC Group AG in der Einschätzung des Unternehmens bestätigt und konstatiert für die JDC-Aktie ein hohes Kurspotenzial. Dieses basiere auf der Erwartung steigender Umsätze und vor allem Margen in den nächsten Jahren.

Im ersten Halbjahr habe die JDC Group AG ihren Umsatz um 10,1 Prozent auf 40,33 Mio. Euro und das EBITDA um mehr als das Vierfache auf 1,71 Mio. Euro (Vorjahr: 0,37 Mio. Euro) gesteigert.

Auf dieser Basis habe das Unternehmen seine Prognose bestätigt und strebe für das Gesamtjahr weiterhin Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 85 bis 95 Mio. Euro an, was laut GBC einem erwarteten zweistelligen Umsatzwachstum entspreche. entspricht. Das EBITDA solle ebenfalls deutlich zulegen und einen Wert zwischen 5 und 6 Mio. Euro erreichen. Angesichts des in den ersten sechs Monaten 2017 erreichten Umsatz- und Ergebnisniveaus und vor allem vor dem Hintergrund eines traditionell stärkeren zweiten Halbjahres, stufen die GBC-Analysten die Unternehmensprognosen als erreichbar ein.

Auch ihre eigenen Schätzungen haben die Analysten bestätigt und rechnen weiterhin auf Gesamtjahresbasis 2017 mit Umsatzerlösen in Höhe von 92,56 Mio. Euro sowie mit einem Wachstum von ca. 15 Prozent p.a. in den kommenden Jahren.

Gleichzeitig sei laut GBC mit einer sukzessiven Ergebnismargenverbesserung zu rechnen, bis 2019 erwarten die Analyten einen Anstieg der EBITDA-Marge auf bis zu ca. 10 Prozent.

Auf Basis der unveränderten Prognosen und des DCF-Bewertungsmodells hat GBC auch sein Kursziel unverändert auf 10,25 Euro belassen und sieht auf dieser Basis gegenüber dem aktuellen Kurs ein Aufwärtspotenzial von ca. 50 Prozent. Das Rating haben die Analysten dementsprechend auf „Kaufen“ belassen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

