JENOPTIK buy (Warburg Research)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik angesichts der Übernahme der US-Firma Five Lakes Automation auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Zukauf passe gut zu dem TecDax-Konzern, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet weiterhin mit einer starken operativen Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte sowie im Jahr 2018. Jenoptik dürfte die Konzernziele dann anheben./ajx/tih



Datum der Analyse: 23.08.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.