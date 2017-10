NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Kion auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die kurzzyklische Geschäftsdynamik in der europäischen Investitionsgüterindustrie sei zweifellos gut, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Branchenstudie vom Donnerstag mit Blick auf die bevorstehende Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal. Unklar sei aber, ob es angesichts deutlich negativer Währungseffekte im kommenden Jahr Raum für steigende Konsensschätzungen gebe./edh/mis



